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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 14:03

'li 'dan ve İmamoğlu'na çok ağır sözler: Ahlak dışı bir fırsatçılık ve kepazelik

Genel Başkan Yardımcısı , "Zaman dayanışma ve devletin yönetim kademesiyle birlikte hareket ederek doğal afetlere karşı alınacak hayati tedbirleri birlikte hayata geçirme zamanıyken, halkının haklı korkularını çıkar lokmasına katık etmek, ahlaksızlık ve fırsatçılıktır. yöneticilerinin, devlet yönetimiyle birlikte çalışmaktan kaçarak, kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi, sorumsuzluktur, akılsızlıktır." ifadesini kullandı. Yalçın, 'nun, in yarattığı endişe ve panikten partisine siyasi nema üretme çabasının, ahlak dışı bir fırsatçılık ve kepazelik olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çok ağır sözler!

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmesine rağmen katılmamasını İstanbulluların hayretle karşıladığını iddia etti.

BÜYÜK BİR SİYASİ SKANDALA İMZA ATTI
sözcülerinin İmamoğlu'nu toplantıya davet edilmemiş gibi gösterdiğini ifade eden Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal 'nun, İmamoğlu ile düzenlediği ayrı basın toplantısında ise sonrasında milletçe dayanışma içinde atılması gereken adımlara ağırlık vermek yerine, herkesi eleştiri yağmuruna tutarak, büyük bir siyasi skandala imza attığını savundu.

AHLAK DIŞI BİR FIRSATÇILIK VE KEPAZELİK
Kılıçdaroğlu'nun, depremin yarattığı endişe ve panikten partisine siyasi nema üretme çabasının, ahlak dışı bir fırsatçılık ve kepazelik olduğunu savunan Yalçın, CHP'nin çıkarcılıkla siyasette fay hatları oluşturarak İstanbul halkının altyapı ve hizmetleri konusundaki beklentilerini savuşturduğunu ve endişelerini katbekat artırdığını ileri sürdü.

Bundan sonra İstanbul'da yaşanabileceklerle ilgili muhtemel senaryolardan korkuya kapılan CHP'lilerin, halka verilmesi gereken belediye hizmetlerinin üstesinden gelemeyip altında kalacaklarını hissettiklerini savunan Yalçın, şöyle devam etti:

"Zaman dayanışma ve devletin yönetim kademesiyle birlikte hareket ederek doğal afetlere karşı alınacak hayati tedbirleri birlikte hayata geçirme zamanıyken, İstanbul halkının haklı korkularını çıkar lokmasına katık etmek, ahlaksızlık ve fırsatçılıktır. CHP yöneticilerinin, devlet yönetimiyle birlikte çalışmaktan kaçarak, kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi, sorumsuzluktur, akılsızlıktır. Deprem gibi yıkıcı bir doğal afetle mücadelenin siyaset karıştırılmadan, particilik ve ayrımcılık yapılmadan, milletçe verildiğini hesaba katmayan CHP'nin bu menfaatçi politikaları, devlet hizmetlerini sekteye uğratmaktan, İstanbul'a zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacaktır.

Bilimsel araştırma ve çalışmaların ışığında İstanbul'da alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm çabalarının, icra erkinin öncülüğünde, devlet kurumları ve belediyelerin koordineli çalışmalarıyla yürütülmesi elzemdir."

IMF İLE BU AHLAKSIZ FLÖRT NEYİN NESİDİR?
CHP Genel Başkan Yardımcısı ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın IMF temsilcileriyle görüşmelerine de değinen Yalçın, "Türkiye IMF defterini çoktan kapatmış ve kendi yağıyla kavrulmayı öğrenmişken, IMF ile bu gayrimeşru ilişki, bu ahlaksız flört neyin nesidir? IMF ile ilişkisinden bir iktidar çocuğu doğacağını sanan CHP'ye tavsiyemiz şudur; CHP, duçar olduğu ümitsiz ve çaresiz romantizmden derhal sıyrılmalı, kendisini kötü yola düşürecek bu sevdadan vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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