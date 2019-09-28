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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 08:32

sonrası lular dün geceyi de parklarda geçirdi

'da yaşanan ler sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı dün geceyi de parklarda geçirdi.

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İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında gelen artçı depremlerın ardından vatandaşlar parklara akın etmişti.

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