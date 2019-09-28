Son dakika haberine göre İstanbul’da 18 ’gaybubet evine’ operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı. İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı. Ayrıntılar geliyor... FETÖ'cü Sedat Hasan Karacaoğlu'nun cezası belli oldu! Moldova'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon FETÖ'ye Ankara merkezli sınav operasyonu! 5 kişi tutuklandı FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe'nin cezası belli oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.