İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşın büyük panik yaşadığı depremde bazı okul ve iş yerleri boşaltılırken Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 473 binanın hasar aldığını 34 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla Hasdal'daki AFAD Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına başkanlık etti.

Vatandaş tekrar sarsıntı olacak olacak korkusuyla evlerine giremedi. Büyük sarsıntı sonrası en büyük merak konusu İstanbul'da hangi noktalarda ve kaç tane toplanma yeri olduğu konusuydu.

KENDİ PARTİSİNİN BELEDİYELERİ BİLE YALANLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında "Bugün sordum arkadaşlara 99 depreminden sonra yapılan çalışmalarda deprem toplanma alanları çok konuşulur. İstanbul'da 470 büyük alan tespit edilmiş ve kayda geçirilmiş. O tarihte kayda geçirilen toplanma alanlarının sadece 77'si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş" ifadelerini kullandı.

Ancak İmamoğlu'nun bu açıklamasını kendi partisinin belediyeleri de dahil olmak üzere birçok belediye yalanladı.

Üsküdar Belediyesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada sadece kendi ilçesine ait 203 deprem toplanma alanı olduğunu söyledi.

Toplanma alanı listesini de paylaşan Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayanların mahalle mahalle ulaşabileceği toplanma yerleri için internet adresi vermeyi de unutmadı.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamasını bu derece yanlış bilgilerden oluşması, İstanbul ile ilgili bilgisinin eksikliğini ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr / Özel haber)