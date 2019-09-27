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  • 27.09.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 16:39

'nun toplanma yeri yalanı! genelinde 77 adet dedi ama...

'da yaşanan 5.8 şiddetindeki nedeniyle vatandaş evlerine giremez oldu. Deprem sonrası en çok merak edilen soru deprem toplanma alanları olurken, 'li Başkanı 'nun açıklamasını kendi partisinin belediyeleri bile yalanladı. de İmamoğlu'nun bu yalan açıklamasının ardından sosyal medya hesabından ilçesinde bulunan deprem toplanma yerlerini açıkladı. İmamoğlu "İstanbul genelinde 77 adet deprem toplanma alanı var" açıklamasını yaparken sadece Üsküdar Belediyesi'nde aslında 203 toplanma yerinin olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bu yalan açıklaması, yönettiği şehirle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplanma yeri yalanı!

'da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana geldi. Vatandaşın büyük panik yaşadığı depremde bazı okul ve iş yerleri boşaltılırken Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 473 binanın hasar aldığını 34 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla Hasdal'daki AFAD Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına başkanlık etti.

Vatandaş tekrar sarsıntı olacak olacak korkusuyla evlerine giremedi. Büyük sarsıntı sonrası en büyük merak konusu İstanbul'da hangi noktalarda ve kaç tane toplanma yeri olduğu konusuydu.

KENDİ PARTİSİNİN BELEDİYELERİ BİLE YALANLADI
Konuyla ilgili açıklama yapan 'li Başkanı , Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında "Bugün sordum arkadaşlara 99 depreminden sonra yapılan çalışmalarda deprem toplanma alanları çok konuşulur. İstanbul'da 470 büyük alan tespit edilmiş ve kayda geçirilmiş. O tarihte kayda geçirilen toplanma alanlarının sadece 77'si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş" ifadelerini kullandı.

Ancak İmamoğlu'nun bu açıklamasını kendi partisinin belediyeleri de dahil olmak üzere birçok belediye yalanladı.

resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada sadece kendi ilçesine ait 203 deprem toplanma alanı olduğunu söyledi.

Toplanma alanı listesini de paylaşan Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayanların mahalle mahalle ulaşabileceği toplanma yerleri için internet adresi vermeyi de unutmadı.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamasını bu derece yanlış bilgilerden oluşması, İstanbul ile ilgili bilgisinin eksikliğini ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr / Özel haber)

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