Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddia edildi.

VALİLİKTEN İDDİALARA YALANLAMA

Sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesi kararlaştırılmış, bugünkü toplantı için tüm katılımcılar bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."