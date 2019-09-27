AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi.

ZULMETMEYİ GEÇTİ, ARTIK İNTİKAM ALIYOR

Şahin, paylaşımında, "CHP'li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadelerine yer verdi.