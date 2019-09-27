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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 11:38

Son dakika: 'den gazisini işten çıkaran 'a çok sert tepki: Zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor

Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın işten çıkardığı isimler arasında sahibi gazisi 'ın da bulunduğunu bildirerek, "Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki!

Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi.

ZULMETMEYİ GEÇTİ, ARTIK İNTİKAM ALIYOR
Şahin, paylaşımında, "CHP'li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadelerine yer verdi.

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