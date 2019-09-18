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  • 18.09.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 22:10

’den skandal açıklama! Terör örgütü /’ya güvence

ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, 'de ile ABD'nin konusunda mutabık kaldığı alanda, halen terör örgütü / unsurlarının bulunduğunu ve örgütün siperlerini yıkmasının o alanın müdahaleye açık olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Maier, Pentagon'da düzenlenen brifingde, Türkiye ile ABD arasındaki, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bölgedeki ortak çalışmalara değinen Maier, iki ülke güvenlik güçlerinin havadan ve karadan devriye faaliyetlerine devam edeceğine dikkati çekti.

Şu anda devriye operasyonlarının Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini kapsadığını ifade eden Maier, güvenli bölgenin uzunluk ve derinliği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

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