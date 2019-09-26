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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:47

Türkiye, ve yle mücadele için televizyon kanalı kuracak

Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve 'nın nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararı aldığını duyurdu.

İslam dünyası için kritik hamle! Kuruluyor

, Başbakanı Mahathir Muhammed ve Han, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları 'ta üçlü bir toplantı yaptı.

İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE İÇİN KURULACAK
Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." paylaşımında bulundu.

MÜSLÜMANLARA ÖZEL BİR MEDYA HAYATA GEÇECEK
Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

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