Sigara yasağında en çok cezayı ödeyen il belli oldu! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi açıkladığı özel araçlarda sigara yasağı uygulaması hayata geçirildi. Birçok il ve ilçede trafik polisleri özel araçlarında sigara içtiklerini tespit ettikleri vatandaşlara 153'er TL para cezası kesti. Cezadan en çok etkilenen kent ise Kocaeli oldu. Kocaeli'de 239 araç sürücüsüne seyir halinde tütün mamulleri tüketmekten toplamda 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi. Uygulamalar Türkiye'nin 81 ilinde devam edecek. İşte "Dumansız Araç" projesinde dikkat çeken iller: