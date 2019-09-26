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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:38

'nın otopsi unda dikkat çeken detay!

2018'de 'den kaybolduktan sonra cansız bedeni ormanlık alanda bulunan 17 yaşındali ile ilgili u açıklandı. Rapora göre Ecem Balcı, boğularak öldürüldü.

Ecem Balcı'nın otopsi raporunda dikkat çeken detay!

5 Ocak 2018 tarihinde 'nın (17) ortadan kaybolmasının ihbar edilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in bir not bırakarak intihar etmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ecem'in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Süleyman K.'nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem'in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem'in cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Cesedin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem'i öldürüp gömdüğünü itiraf ettikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman K. görülen duruşmalarda ise Ecem'i öldürdüğünü reddederken, mahkemece talep edilen unda Ecem'in öldürülme şekli belirlendi.

Söz konusu raporda, Süleyman K.'nin emniyette verdiği iddia edilen ifadede belirttiği gibi Ecem'in ölümünün boyun ve göğsünü sıkmaya bağlı olarak nefes almaması sonrası meydana geldiği tespit edildi.

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