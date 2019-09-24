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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 23:36

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir konusunda prensipli duruşundan dolayı Başkan ’a teşekkür etti. Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu.

74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Pakistan Başbakanı Han, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı 'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek.'' yanıtını verdi.

Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

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