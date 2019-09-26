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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 23:51

Korkutan inin sesi böyle kaydedildi!

'da meydana gelen ve endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki in yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. 'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen internet sitesinden paylaşıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, 'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

GÜRÜLTÜ VE TİTREME SESİ
ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

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