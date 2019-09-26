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  • 26.09.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 23:07

'den şebeke açıklaması! Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom ?

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 5,8’lik depremin ardından sesli aramalarda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Yaşanan sıkıntılarla ilgili ilk açıklama 'den geldi. Altyapı ve hizmette halihazırda bir hasar ve sıkıntının olmadığı ve yoğun ve artan sesli çağrı trafiğinden kaynaklı aksamalar olduğu belirtildi.

Turkcell'den şebeke sorunu açıklaması!

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken hatlarda sorunlar yaşanmaya başlandı. Yaşanan sorunların ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom neden çekmiyor sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, arama neden yapılmıyor? İşte Turkcell tarafından yapılan şebeke açıklaması...

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Bugün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısı ile ilgili ilk açıklama Turkcell'den geldi. Turkcell'in sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun".

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde halihazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İnternet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte. Alınan bilgiye göre konuyla ilgili tüm şirketler gerekli tedbirler için çalışmakta.

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