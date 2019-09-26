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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 23:53

Son dakika: 'da Silivri açıklarında bir daha

Son dakika haberi... Afet ve () Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de 'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve () 'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise 23.20'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıkladı.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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