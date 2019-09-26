İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin binalardaki kontrol çalışmaları sürüyor. Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir binada inceleme yapan Kurtarma Federasyonu Kara Daire Başkanı Hüseyin Karadayı ve ekipleri, bir binanın depremde ciddi hasar gördüğünü tespit ederek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için binadaki vatandaşları tahliye etti.Binayı boşaltan ekipler, sokak içerisinde güvenlik önlemi alarak binayı mühürledi. Binanın hasar gören kısımları ise ekiplerle birlikte inceleme yapan bir bina sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaşanan depremin ardından vatandaşlardan gelen tüm şikayet ve talepleri değerlendirerek gerekli çalışmaların başlattığını belirterek,dedi.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Eyüpsultan Belediyesi, yazılı açıklama yaparak şikayet ve talepleri değerlendirerek çalışma başlatıldığını açıkladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, yaptığı açıklamada, ilçede gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

"112 İHBAR GELDİ, 5 ADET BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Başkan Köken, yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugünkü deprem sonrasında Belediyemizin Beyaz Masa birimine akşam saat 21.00'e kadar toplam 112 ihbar geldi. Bu şikayetlerin hepsi tek tek incelendi ve ekiplerimiz tarafından yerinde tespitler yapılarak gerekli çalışmalar tamamlandı. Yapılan bu denetimler sonucunda, ilçemizde toplam 5 adet bina tahliye edildi. Bu binalarımızın 3'ü Yeşilpınar Mahallemizde, 1'i Merkez Mahallemizde, diğeri ise Düğmeciler Mahallemizdedir. Şükürler olsun ki ilçemizde can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Binalarında çatlak ve hasar olan vatandaşlarımızın tedbir amaçlı önlemler almalarını, Belediyemiz Beyaz Masa birimini (444 3000) aramalarını, yetkililerden (AFAD, Kızılay, Valilik ve Belediyemizden) gelen uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum. İlçemizde tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm önlemler alınmış ve ailelerimize destekler sağlanmıştır." dedi.

"KRİZ MASASINDAKİ ARKADAŞLARIMIZ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA OLACAKLAR"

Toplanma alanları belirlendiğini ve barınma merkezi olarak oluşturulduğunu kaydeden Başkan Köken, "Belediyemiz, olası bir depreme karşı hazırlıklar çerçevesinde Eyüpsultan Afet Yönetim Birimini (ESAY) kurmuş, olası bir afet sırasında ya da sonrasında toplanmaları için 107 alan belirlenmiştir. Bu alanlara 'Acil Toplanma Alanı' levhaları konulmuştur. Ayrıca geçici barınma merkezleri oluşturulmuştur. Toplanma alanları ve geçici barınma merkezleri Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Belediyemiz bünyesinde bugün oluşturulan deprem kriz masasında görevli arkadaşlarımız 24 saat görev başında olacaktır. Vatandaşlarımız (444 3000) nolu Beyaz Masa birimimizi telefonla arayarak her türlü şikayet, sorun ve isteklerini iletebilirler. Sosyal medyada yapılan asılsız söylem ve senaryolara da halkımızın itibar etmeyeceğine inanıyorum. Hem hükümetimiz, hem de yerel yönetimler olarak bizler her zaman halkımızın yanındayız" diye konuştu.

