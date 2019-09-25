Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da hissedildi! İşte Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde saat 19.36'da 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin 8.5 kilometre derinlikte olduğu duyuruldu.
Dün Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem sonrası peş peşe artçı depremler devam etmişti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.25 18:36:09 40.8732 28.2182 8.5 -.- 3.0 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.25 17:45:22 38.3195 41.0310 5.0 -.- 2.1 -.- UNAL-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.25 16:44:01 40.5675 35.5227 7.1 -.- 2.4 -.- KALECIK-MECITOZU (CORUM) İlksel
2019.09.25 16:42:26 40.5673 35.5480 5.6 -.- 2.9 -.- KALEBOGAZI-(AMASYA) İlksel
2019.09.25 16:42:03 37.5872 29.1630 0.0 -.- 1.6 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.09.25 16:35:43 38.7353 26.5183 12.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.25 16:29:19 39.4605 27.1828 3.5 -.- 1.4 -.- CAKIRDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2019.09.25 16:07:58 40.8797 28.2020 13.8 -.- 3.4 3.2 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.25 16:04:20 37.8377 29.6828 8.1 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.25 13:25:50 39.6217 26.4638 7.6 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
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