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  • 26.09.2019 06:37
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 06:37

Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Başkan , Birleşmiş Milletler () 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu 'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile ABD'den ayrıldı.

Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı da ABD'den ayrıldı.

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