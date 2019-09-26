Başkan Erdoğan Batı'nın adaletsizliğini yüzüne vurdu: Çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır

Başkan Erdoğan, BM'de liderlere seslendi. "Dünya 5'ten büyüktür. Bir tarafta lüks bir tarafta açlık olmaz" dedi.
Twitter'da #OurVoiceErdogan başlıklı paylaşımların sayısı yüzbinleri geçti. Milyonlar Erdoğan'ın İsrail işgalini gösteren karelerini paylaşıp övgüler dizdi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanlarına verilen yemeğe katıldı.
SİSİ'NİN OLDUĞU MASAYA OTURMADI
AHLAKSIZLIKTIR
Erdoğan, BM'de Türkiye ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinliğe iştirak etti. Erdoğan, şunları söyledi:
BATIYI KİMSE HESABA ÇEKMEDİ: Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan, İslam düşmanlığı ve ırkçılığın en yaygın aracıdır. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'yı kimse hesaba çekmedi. Normalleştirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez de lanetliyorum.
KEŞMİR MESAJI: Şu anda Hindistan'ın, Azad Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil. Adeta Azad Keşmir bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Giriş, çıkış adeta yasak durumunda. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını ben düşünemiyorum, anlamak, anlatmak istemiyorum. Geldiğimiz nokta Azad Keşmir'deki gelişmelerle pek hayra alamet değil. Özellikle BM, Avrupa konseyi ve İİT gibi kuruluşların çatıları altında girişimlerimizi somutlaştırmalı ve sonuç odaklı bir yaklaşım benimsemeliyiz.
BÜYÜK BİR İFTİRA: Barış dini olan İslamı terörle bir araya getirmek kusura bakmayın çok çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyor.
KALKINMA İÇİN MODA DEFİLESİNE KATILDI
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesine katıldı. Twitter'dan "Çevre sorunlarının çözümü ve kalkınmanın desteklenmesi için moda ve tekstil endüstrilerini teşvik etmeyi amaçlayan defileye katılarak misafirlerle sohbet etme imkanı buldum" paylaşımı yaptı.
SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ
Emine Erdoğan, ABD'de Sıfır Atık Projesi'ni anlattı: Sıfır atık için toplumca seferberlik halindeyiz. Bu seferberlik 2023'te nüfusun tamamına yayılacak. Düşünmek değil, eyleme geçme vakti.
Emine Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova ile bir araya geldi.
2020'YE YENİ EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York'ta Türkiye Yatırım Konferansı'nın 10'uncusuna katıldı. Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek" dedi.
HASAN AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.