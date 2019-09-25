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  • 25.09.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 14:55

Ankesör soruşturmasından da çıktı!

'nün yapılanmasında ankesör hatları kullananlarla ilgili soruşturmasından da firari çıktı. FETÖ'nün sözde ''TSK imamı'' firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili aralarında asker, polislerin ve eski başbakanlık müşavirinin de bulunduğu 28 sanık hakkındaki davada yargılanan 'nın örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı ortaya çıktı. Kaytancı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Ankesör soruşturmasından da Adil Öksüz çıktı!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'nün yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatları kullananlara yönelik yürütülen soruşturması sürüyor.

ANKESÖR BAĞLANTILARINDAN ÇIKTI
Savcılığın son araştırma ve incelemesinde FETÖ'nün "ankesör" soruşturmasından bilindik bir isim daha çıktı. FETÖ'nün sözde ''TSK imamı'' firari 'ün serbest bırakılmasıyla ilgili aralarında asker, polislerin ve eski başbakanlık müşavirinin de bulunduğu 28 sanık hakkındaki davada yargılanan 'nın örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli İlyas Kaytancı hakkında hazırladığı sevk yazısında, örgütün hücre yapılanması ve ankesör-sabit kontörlü hatlara ilişkin detaylı bilgilere yer verirken, şüphelinin örgütsel aranma modeline uygun olarak ve örgütsel bağ dışında açıklanmayacak şekilde delillerin bulunduğu belirtildi.

Sevk yazısında, ayrıca olay tarihinde ve halen muvazzaf olarak görev yapan şüpheli hakkında terör örgütününü sözde ''TSK imamı'' olan ve 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden "Namık" kod adlı Adil Öksüz'ün, darbe girişimi akabinde serbest bırakılması sürecindeki eylemleri nedeniyle ''görevi kötüye kullanma'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ve ''suçluyu kayırma'' suçlarından 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı anımsatıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talep edildi.

Savcılığın talebini inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kaytancı'nın tutuklanmasına karar verdi.

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