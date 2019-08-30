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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 10:03

Son dakika: merkezli "ankesör" operasyonu: 22 zanlıdan 7'si tutuklandı

Son dakika... merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'deki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı alınan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Gaziantep merkezli ankesör operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 'nün 'deki yapılanmasına ilişkin mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.

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