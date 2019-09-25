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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 14:59

Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 41 kişi hakkında dava

Son dakika haberine göre nde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yerel seçimlerdeki usulsüzlük soruşturmasında flaş gelişme

nde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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