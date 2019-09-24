BM'den flaş açıklama: Silahlı çatışma ile karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Körfez'de sonuçları ağır olacak bir silahlı çatışma ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Guterres açıklamalarına şöyle devam etti: ''(ABD-Çin ticaret savaşı) Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.''

Guterres'in ardından kürsüye gelen Brezilya lideri Bolsonaro, Venezuela'da demokrasiyi yenilemek için diğer Güney Amerika ülkelerine çağrı yaptı.