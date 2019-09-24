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  • 24.09.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 16:52

'den flaş açıklama: " ile karşı karşıyayız"

, ''z'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.

BM'den flaş açıklama: Silahlı çatışma ile karşı karşıyayız

, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada z'de sonuçları ağır olacak bir ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Guterres açıklamalarına şöyle devam etti: ''(ABD-Çin ticaret savaşı) Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.''

Guterres'in ardından kürsüye gelen Brezilya lideri Bolsonaro, Venezuela'da demokrasiyi yenilemek için diğer Güney Amerika ülkelerine çağrı yaptı.

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