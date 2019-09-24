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Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Adaletsizlik güç mücadelelerini, israfı beraberinde getiriyor. Halbuki bu kurum adaletsizliği kaldırmak için kuruldu. Dünyamız küresel bir adaletsizlikle yüz yüzedir.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.Dünyanın şanslı azınlığı robotları tartışırken, 1 milyarı aşkın bir insanın açlık sınırının altında yaşaması çok acıdır.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

NÜKLEER SİLAHLARIN HER KRİZDE KOZ OLARAK ORTAYA KONMASI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR

Nükleer silahların her krizde koz olarak ortaya konması bizi rahatsız ediyor. Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır.

SURİYE KRİZİNİ SONA ERDİRMENİN ARTIK ZAMANI GELMİŞTİR

Türkiye insanlığı kucaklayan sorunlara çözüm bulmak için çabalıyor. Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye krizini sona erdirmenin artık zamanı gelmiştir. Türkiye DEAŞ'tan en çok zarar gören ülkedir.

DEAŞ'IN ÇÖKÜŞ SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Suriye'de DEAŞ'a karşı en büyük darbeyi Türkiye vurdu. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 500 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Örgütün çöküş sürecini başlattık.

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