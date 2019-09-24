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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 22:22

Emine Erdoğan, Schulze ile bir araya geldi

'ın eşi Emine Erdoğan, , ve ile bir araya geldi. Görüşmede çevre konularının önemi ve var olan yeşil teknolojilerin uygulamaya geçilmesi konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, Schulze ile bir araya geldi

Türkiye 'ın eşi Emine Erdoğan, , ve ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu ABD'de, Schulze ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Görüşmelerinde, çevre konularının önemini ve var olan yeşil teknolojilerin uygulamaya geçilmesini ele aldıklarını belirten Emine Erdoğan, "Özellikle çevre sorunlarının çözümünde tek tek ülkelerin çabasından ziyade topyekun uluslararası mücadele konuları üzerinde durduk. ile uzun zamandır devam eden iki ülke arasındaki iş birliklerinin verimliliğinden memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

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