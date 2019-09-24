Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.09.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 15:23

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: "Dünya 5'ten büyüktür"

Son 15 yılda 'de yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Başkan , "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" diye yazdı.

Başkan Erdoğan'dan BM paylaşımı: Dünya 5'ten büyüktür

Başkan , Birleşmiş Milletler () 'nda son 15 yılda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu 'ta, bugün görüşmelerin açılışına katılacak ve Genel Kurula hitap edecek Başkan Erdoğan, konuşması öncesinde Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında daha önce yaptığı BM konuşmalarından fotoğraflara yer veren Başkan Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan BM paylaşımı: "Dünya 5'ten büyüktür"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri