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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 01:43

'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Genel Başkanı , 'ı arayarak 'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.


() Genel Başkanı , Türkiye 'ı arayarak Birleşmiş Milletler () 'ndaki konuşmasından dolayı kutladı.

İletişim Başkanı 'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini ilettiği görüntüye yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebriklerini ileten Bahçeli'ye, "Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah." karşılığını verdi.

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