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  • 25.09.2019 01:13
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 01:13

Cumhurbaşkanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

İletişim Başkanı , İsrail Başbakanı 'nun Cumhurbaşkanı 'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

İletişim Başkanı , Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor.



Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

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