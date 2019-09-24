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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 01:45

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

(BM) 74'üncü görüşmeleri için bulunduğu 'ta resmi temaslarını sürdüren Başkan , Başbakanı Boris Johnson, , Parlamentolararası Birlik Başkanı 'u ve 'yi kabul etti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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