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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 00:56

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

’nin şehrinde bulunan , Merkel'i kabul etti. BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

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