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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 02:21

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'ta düzenlenen sergi açılışına katıldı

Başkan Erdoğan, 'ta düzenlenen sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ara Güler kendin tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabir diye tanımlıyordu. Son nefesine kadarda deklanşöre tüm insanlık için basmaya devam etmişti. Evime gelip resimlerim çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı." dedi.

Başkan Erdoğan Ara Güler sergi açılışına katıldı

Başkan Erdoğan, 'ta düzenlenen sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Geçen yıl aramızda ayrılan Ara Güler, fotoğraf sanatı alanında 'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden birsidir .Ara Güler kendin tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabir diye tanımlıyordu. Son nefesine kadarda deklanşöre tüm insanlık için basmaya devam etmişti. Evime gelip resimlerim çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı.

Sergiyi ziyaret eden dostlarımız ve Türkiye için katkıda bulunma bizim için büyük bir zevk olacaktır. Değerli sanatçımız Ara Güler'i tekrar saygıyla yad ediyorum Sergide emeği geçen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sergiye gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

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