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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 23:09

İngiliz tur operatörü 'un iflası! 12 uçak 'na geldi

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü 'un iflasının açıklanmasının ardından, 'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan lerin ülkelerine dönmesi için görevlendirilen 12 uçak na geldi.

Bekleyiş sona eriyor! 12 uçak birden yolladı

Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen ler nedeniyle yoğunluk oluşan nda, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.

Burada 'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan ler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.

Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü 'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından 'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

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