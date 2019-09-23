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  • 23.09.2019 20:07
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 20:07

Havayolu ve seyahat şirketi neden battı? ?

Bir süredir finansal sorular yaşayan İngiliz tur şirketi iflas etti. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan 178 yılına dayanan Thomas Cook şirketi iflas ettiğini resmen duyurdu. Thomas Cook şirketinin iflas açıklanmasının ardından merakla araştırılan sorular arasında sorusu yer alıyor. Peki, Havayolu ve seyahat şirketi ?

Thomas Cook neden battı?

Seyahat acentası ve havayolu şirketi Thomas Cook resmen iflas ettiğini duyurdu. Thomas Cook şirketinin batmasıyla birlikte 9 bini İngiltere olmak üzere 22 bin kişinin işlerini kaybetme tehlikesinin olduğu belirtiliyor. İflas duyurusunun ardından havayolu ve seyahat şirketi Thomas Cook neden battı sorusu arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Thomas Cook neden iflas etti? İşte o sorunun yanıtı...

THOMAS COOK NEDEN BATTI?

178 yıllık şirketin batışı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yere, Thomas Cook ile tatile giden İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için, barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından birini başlattı.

"Operation Matterhorn" adı verilen operasyonla 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor. Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı.

Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi. Tur operatörünün batışıyla, 9 bini İngiltere olmak üzere, 22 bin kişi işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

CAA'den yapılan açıklamada "Thomas Cook ile yapılan, uçuşlar ve oteller de dahil tüm rezervasyonlar iptal edildi. Bu kadar uzun bir tarihe sahip bir şirketin faaliyetlerin son vermesi müşterileri ve çalışanları için üzücü ve düşüncelerimiz bu haberden etkilenenlerle birlikte" denili.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şirketin batışının "çalışanları ve tatilciler için üzücü bir haber olduğunu" söylerken, tatilcilere insanları evlerine getirmekle görevli şirket çalışanlarına anlayışlı davranma" çağrısı yaptı.

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