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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 22:00

'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti

'in ilçesinde bölücü terör örgütü 'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de kalleş tuzak!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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