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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 22:33

ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili , bir davada yargılanan oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

O hakime inceleme başlatıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu () Başkanvekili , bir davada yargılanan oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

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