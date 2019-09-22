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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 21:43

Başkan Erdoğan 'de kritik toplantıya katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı toplantıya , , , da katıldı.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, JW Marriott Essex House New York Otel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.

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