2019 Kasım celbi askerlik yerleri açıklanıyor... Kasım 2019 celp döneminde askerlik görevini yerine getirmek üzere bekleyişte olan vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyordu. Milli Savuma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2019 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."