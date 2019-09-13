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  • 13.09.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 15:12

'de bir çatlak daha! İmamoğlu ve İnce'nin ardından...

'nin 2023'te Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını söylemesinin ve tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı bizim’ açıklamalarının ardından 'den ihraç edilen da yeni bir parti kuracağını söyledi. Yılmaz'ın bu açıklaması CHP'de bir çözülme mi yaşanıyor sorusunu akıllara getirdi.

CHP'de bir çatlak daha! İmamoğlu ve İnce'nin ardından...

'de Cumhurbaşkanlığı lerinde başlayan çözülmeler devam ediyor. CHP'den ihraç edildikten sonra, yeni bir kurma çalışmaları başlatan Ardahan bağımsız milletvekili , Eylül ayı sonunda partileşme sürecini açıklayacağını söyledi.

Türkiyehavadis sitesinin haberine göre Öztürk Yılmaz, 22 Eylül'de 'da bir toplantı ile yeni partiyi açıklayacaklarını söyleyerek "Türkiye'de A'den Z'ye değişim şart. Bunu yapabilen insanlar Türkiye'yi yönetebilir. Bir binada yangın düşünün siz bir odayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Biz bunu yapmayacağız. Şu anda siyasi partiler aynılaşmış. Hiçbirinin diğerinden bir farkı kalmamış" ifadelerini kullandı.

CHP'nin adayı ve Başkanı 'nun partilerinin genel başkanını yok sayarak 2023 seçimlerine göz dikmesi, partiden ayrılanların yeni bir parti kurmaya çalışması, CHP'nin yönetilemediğini açıkça göstermiş oldu.

NE OLMUŞTU?
Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında 2023'te tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamış, bu açıklamanın hemen ardından İmamoğlu'nun reklamcısından "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var" açıklaması gelmişti. Bu atışmaların ardından parti tabanında da isimler üzerinden ayrışmalar olduğuna dikkat çeken CHP'li bir isim, "Çok değil bir yıl önce 24 Haziran'da kahramanımız Muharrem İnce'ydi. 'out'tu. 31 Mart'taki Büyükşehir başarısı Kılıçdaroğlu'nu tekrar 'in' yaptı. 23 Haziran'dan sonra ise yeni kahramanımız İmamoğlu oldu. Siyaset üretmeden bu kadar sık kahraman değiştirmek doğru gelmiyor bana." ifadelerini kullanmıştı.

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