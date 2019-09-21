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  • Son Güncelleme: 21.09.2019 10:52

'un Paşaları... darbesinin mimarları Bodrum'da lüks villalarında yaşıyor

Kamuoyunda post modern darbesi olarak bilinen, 28 Şubat 1997 tarihinde toplantısıyla başlayan ve dönemin Başbakanı ’ın istifasıyla sonuçlanan süreç dolayısıyla yargılanıp ağırlaştırılmış cezasına çarptırılan paşaların önemli bir kısmı ’da yaşıyor. Kendilerine ait villalarda gözden ırak yaşayan paşaların faydalandıkları Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmezken, dönemin Genelkurmay Başkanı , kendi adını taşıyan cadde üzerinde bulunan villasında yaşıyor.

28 Şubat'ın mimarları Bodrum’da lüks villalarda yaşıyor

5. 'nde görülen davasında aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı , Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral , 'ın da aralarında bulunduğu birçok paşanın 'da yaşadıkları öğrenildi. Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü. Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor.

28 ŞUBAT POST MODERN DARBESİ HAKKINDA
Kamuoyunda '28 Şubat post modern darbesi' olarak bilinen olay, 28 Şubat 1997'de toplantısıyla başlamış ve dönemin Başbakanı 'ın istifasıyla sonuçlanan bir süreç yaşanmıştı. Milli Güvenlik Kurulu'ndan o dönem çıkan 18 maddelik bildiride, ordunun hükümete laiklik konusunda sert uyarıları yer alıyordu.



Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrası 2013'te açılan davada 28 Şubat döneminden sorumlu tutulan paşalar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Yargılama sonucu dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı başta olmak üzere; Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, , , , Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, , Erdoğan Öznal, Fevzi Türkeri, , Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ceza verilmişti.


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