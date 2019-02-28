Türkiye siyasetinin en karanlık dönemlerinden olan 28 Şubat'ın bugün 22. yıldönümü. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde olağanüstü olarak toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun "irtica ile eylem planı" adı altında hazırladığı raporla başlayan sürecin arkasındaki güçler yıllar geçtikçe ortaya çıktı. O dönem dini bir hareketin lideri olarak bilinen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in adı MİT raporlarına girmiş, ABD ile olan ilişkisi sorgulanmaya başlanmıştı. Günümüzde kendisini FETÖ ile mücadele eden biri olarak göstermek isteyen Tuncay Özkan ise o dönem Gülen karşısında iki büklüm olarak teröristbaşını aklama faaliyetinde bulunmuştu. 28 Şubat darbesinin medya ayağının önemli isimlerinden olan Özkan, hazırladığı çanak sorular ile Gülen'in adını o dönem kamuoyunda aklamıştı.

Özkan'ın MİT belgelerinde adının geçmesi ve ABD ile olan ilişkisiyle ilgili çanak sorusuna Gülen, "Bu tür iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Bu tür iddialar bizi yıpratmaya çalışanların iftiralarıdır. Yok efendim bizim arkamızda ABD varmış gibi bir sürü iddialar atılıyor. Bunların hepsi iftiradır" yanıtını vermişti.

Aynı Tuncay Özkan, yıllar sonra katıldığı bir programda ise 28 Şubat sürecinin arkasında Fetullah Gülen'in olduğunu itiraf etmişti. Darbenin en önemli figürlerinden biri olan Müslüm Gündüz olayının perde arkasındaki isimleri tek tek açıklayan Özkan, sürecin arkasında kimlerin bulunduğunu isim isim itiraf etmiş ve FETÖ ile olan ilişkilerini açıklamıştı.