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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:43

İşte ve ilişkisini anlatan o video

28 Şubat postmodern darbesinin medya ayağı olan , nin baş aktörü olan 'i o dönem yaptığı haberlerle aklamaya çalışmıştı. MİT belgelerinde adı geçen Fetullah Gülen'in karşısında el pençe divan oturarak ropörtaj yapan Özkan, sürecin medya ayağını yönetmişti.

Türkiye siyasetinin en karanlık dönemlerinden olan 28 Şubat'ın bugün 22. yıldönümü. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde olağanüstü olarak toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun "irtica ile eylem planı" adı altında hazırladığı raporla başlayan sürecin arkasındaki güçler yıllar geçtikçe ortaya çıktı. O dönem dini bir hareketin lideri olarak bilinen elebaşı 'in adı MİT raporlarına girmiş, ABD ile olan ilişkisi sorgulanmaya başlanmıştı. Günümüzde kendisini FETÖ ile mücadele eden biri olarak göstermek isteyen ise o dönem Gülen karşısında iki büklüm olarak teröristbaşını aklama faaliyetinde bulunmuştu. 28 Şubat darbesinin medya ayağının önemli isimlerinden olan Özkan, hazırladığı çanak sorular ile Gülen'in adını o dönem kamuoyunda aklamıştı.

Özkan'ın MİT belgelerinde adının geçmesi ve ABD ile olan ilişkisiyle ilgili çanak sorusuna Gülen, "Bu tür iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Bu tür iddialar bizi yıpratmaya çalışanların iftiralarıdır. Yok efendim bizim arkamızda ABD varmış gibi bir sürü iddialar atılıyor. Bunların hepsi iftiradır" yanıtını vermişti.

Aynı Tuncay Özkan, yıllar sonra katıldığı bir programda ise nin arkasında Fetullah Gülen'in olduğunu itiraf etmişti. Darbenin en önemli figürlerinden biri olan Müslüm Gündüz olayının perde arkasındaki isimleri tek tek açıklayan Özkan, sürecin arkasında kimlerin bulunduğunu isim isim itiraf etmiş ve FETÖ ile olan ilişkilerini açıklamıştı.

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