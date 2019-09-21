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  • Son Güncelleme: 21.09.2019 10:43

Son dakika: 'ndan 81 ilde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı

tarafından ülke genelinde, eş zamanlı “” gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese arama gerçekleştirildi.

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