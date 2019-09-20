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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 14:38

da ! 27 hastaneye kaldırıldı!

Bingöl'de bir da dolapta bulunan cıvayı hamur sanıp oynamaya başlayan 27 tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tahlil yapıldı. Öğrencilerden 5'i doğrudan cıva ile temas ettikleri gerekçesiyle 'a sevk edildi.

Okulda cıva zehirlenmesi! 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Edinilen bilgilere göre, Sancak İlk ve Ortau'nda bir grup , 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan cıvayı oyun hamuru sanıp oynadı.

Bugün bir öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle aile hekimliğine gittiği ve oradaki doktora cıvayla oynadıklarını söylemesi üzerine, okulda 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, cıva ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenmeye şüphesiyle hastaneye getirilen öğrenciler, "Pazartesini bu olay oldu. Arkadaşlarımız okuldaki dolabı açtılar, içinde cıva çıktı. Oyun hamuru sanıp oynadık sonra arkadaşımız rahatsızlandı. Biz de buraya geldik, kan tahlili yaptırdık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler velilerinden Nurettin Balama ise,"Tam net olarak bilmiyoruz. Bazı öğrencileri Elazığ'a sevk ettiler. Mide bulantısı, baş ağrısı gibi durumlar var. Büyük ihtimalle birçok öğrenciyi götürecekler. Tam net bilgimiz yok henüz bizimde"diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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