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Başkan Erdoğan'dan ve 'ya 2 hafta süre! Sonuç çıkmazsa kendi planlarımızı devreye sokacağız...

Başkan , ’ye net mesaj verdi: 2 hafta içinde konusunda bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız.

Başkan Erdoğan "Laf değil icraat bekliyoruz" dedi. VE 'ya "" mesajı gönderdi: İki haftada konusunda sonuç çıkmazsa kendi planımızı devreye sokacağız. Laf bizi doyurmuyor. ABD ve Avrupa'dan güçlü destek bekliyoruz. Önümüzdeki günler, Suriye'nin geleceğini belirleyecek...

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını yaptı. Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

SURİYE UYARISI: ABD ile 2 hafta içinde güvenli bölge konusunda bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden artık İdlib ve Fırat'ın doğusu için çok daha güçlü bir destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor. Laf ola beri gele yok, icraat bekliyoruz.

ADALETSİZLİĞİ BİTİRDİK: Ayrım gözetmeden tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz. Bir dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı okullara alınmayan, üniversitelerin kapılarında ikna odaları kurulan 'den bugünkü demokratik, özgür ve bilim odaklı eğitim-öğretim yapısına geldik.

KREDİ VE BURSLARA ZAM: Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiğinde kıyamet koparanlar şimdi nerede, ortada yoklar. Uluslararası öğrenci sayımız 15 binden 170 bine ulaştı. Bu Türkiye'nin dünyaya nasıl açıldığının en güzel ispatıdır.



Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, iç ve dış politikadaki gelişmeler, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklama yaptı. "Güvenli bölge sığınmacılar için en doğru politikadır" diyen Çilek, anneleriyle ilgili de " Annelerin tavrı teröre karşı en büyük eylemdir" ifadesini kullandı.

TÜLAY CANPOLAT

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