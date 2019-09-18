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  • 18.09.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 15:47

MKYK toplandı!

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısında gündemdeki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti MKYK toplandı!

ve Genel Başkanı , partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) bugün peş peşe toplayacak.

İlki saat 14:45'te başlayan toplantılarda iç ve dış politikadaki gelişmeler, ekonomi ve terörle mücadelede son durum, ekimde başlayacak kongre süreci hazırlıkları, yine ekim başında gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampı gündemi ile 1. yargı paketi ve yeni yönetim sisteminin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yönelik çalışmanın ele alınması bekleniyor.

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