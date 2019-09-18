AK Parti MKYK toplandı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) bugün peş peşe toplayacak.

İlki saat 14:45'te başlayan toplantılarda iç ve dış politikadaki gelişmeler, ekonomi ve terörle mücadelede son durum, ekimde başlayacak kongre süreci hazırlıkları, yine ekim başında gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampı gündemi ile 1. yargı paketi ve yeni yönetim sisteminin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yönelik çalışmanın ele alınması bekleniyor.