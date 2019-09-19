Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.09.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 17:23

'nin desteği devam ediyor! atamaları için karşıtı karar!

İçişleri Bakanlığı tarafından , ve 'e terör bağlantıları nedeniyle atanmıştı. , söz konusu belediye başkanlarının görevden alınmasını kınayan bir karara imza attı.

AP'nin PKK desteği devam ediyor! Kayyum atamaları için Türkiye karşıtı karar!

(), 'de terör bağlantıları nedeniyle üç Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasını kınayan bir karar taslağını kul etti. Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, el kaldırarak oylama yöntemiyle aldığı kararda, Türkiye'nin , ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını kınadı.

Kararda, söz konusu belediye başkanlarının terörle bağlantıları olduğu yönündeki iddiaların "tartışılır" olduğu ifade edilirken, atamalarının demokratik yapıyı zedelediği savunuldu.

Kararda, söz konusu belediye başkanlarının tekrar görevlerine iade edilmesi çağrısı yapıldı.

DİNLEMEDEN OYLADILAR
AP Genel Kurulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen "Türkiye'deki Durum" başlıklı tartışma oturumuna çok az sayıda milletvekilinin katılması dikkati çekti.

Diğer yandan tartışmaları dinlemeyen milletvekilleri, oylama sürecinde hazır bulundu.

KPK BAŞKANI KARAYEL MEKTUP YOLLAMIŞTI
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, dün AP milletvekilleri için bir mektup kaleme alarak, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının neden görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Söz konusu belediye başkanlarına ilişkin terör örgütü /'ya üye olmak ve üst düzey yöneticilik yapmak gerekçeleriyle çok sayıda soruşturma ve adli kovuşturma yürütüldüğünü anımsatan Karayel, "Hiçbir demokrasinin, yetkisini kötüye kullanan ve terörü destekleyen bir belediye başkanının yasa dışı faaliyetlerine izin vereceğini düşünmüyorum" vurgusunu yapmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAP'nin PKK desteği devam ediyor! Kayyum atamaları için Türkiye karşıtı karar!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri