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  • 05.09.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 13:01

Vatandaştan 'ye büyük şok! su yapmak istediler, tepkiyle karşılaştılar

'te, , 3 atanmasını etmek isteyen 'li bir gruba vatandaşlar "'lıların burada işi yok!" diyerek tepki gösterdi.

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'nin yönetiminde bulunan 3 atanması, 'te edilmek istendi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede HDP'lileri 'nin önünde görenler, oldukça kızgındı.

Polisin ikazına uymayan HDP'liler, ekipleri tarafından çembere alındı.

"PKK'LILARIN BURADA İŞİ YOK!"
Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Şehitler Abidesi'nin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK'lıların burada yeri yok. Bunların Şehitler Abidesi'nin önünde ne işi var?" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?
, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

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