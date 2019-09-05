Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanması, Gaziantep'te protesto edilmek istendi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede HDP'lileri Şehitler Abidesi'nin önünde görenler, oldukça kızgındı.

Polisin ikazına uymayan HDP'liler, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından çembere alındı.

"PKK'LILARIN BURADA İŞİ YOK!"

Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Şehitler Abidesi'nin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK'lıların burada yeri yok. Bunların Şehitler Abidesi'nin önünde ne işi var?" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.