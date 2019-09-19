İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Tunç ve avukatı katıldı. Duruşmada müşteki İBB avukatı da hazır bulundu.

İBB avukatı Davut Hasan sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, Tunç'un beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Tunç, "Söyleyeceğim tek şey, ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı legal ya da illegal oluşum içinde olmadım. Başka diyecek herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Taleplerin ardından gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Tunç'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın suça yardım eden olarak katıldığı gerekçesiyle cezayı 16 yıla heyet, takdiri indirim uygulanarak cezanın 13 yıl 4 ay hapis cezası olmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti sanığın "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ve bin 480 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.