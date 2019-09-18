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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 17:52

'dan Susamam şarkısına diss geldi!

'' adlı Youtube kullanıcısı, 'un da aralarında bulundu 20 rapçinin birlikte seslendirdiği 'Susamam' şarkısına diss attı. Kıyam, Susamam şarkısında 'yi üçüncü dünya ülkesiymiş gibi tanıtmaya çalıştığını ama 'nın terör faaliyetleriyle hain darbe girişimine sessiz kalındığına dikkat çekti.

Kıyam'dan Susamam şarkısına diss geldi!

Şanışer mahlaslı rapçi 'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği hükümet karşıtı sözleri barından 'Susamam' şarkısına tepki geldi.

'' adlı Youtube kullanıcısı, şarkının 'nin gerçeklerini yansıtmadığını söyleyerek '' adlı şarkıyla adı geçen 20 rapçiye diss attı.

"PKK ORMAN YAKSIN SUS, DEVLETE GÖSTER DİŞİ"
Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Kıyam, Susamam şarkısını söyleyen rapçilere kartondan kahraman dedi.

'nın orman yangınlarından ve terör saldırılarıyla askerlerimizin şehit edilmesinden şarkıda hiç bahsedilmediğine dikkat çeken Kıyam, "Toplandı 20 kişi, bir tek eksik bilirkişi. PKK orman yaksın sus, devlete göster dişi. Keşke bir tek söz de örgüte gelseydi." sözleriyle tepki gösterdi.

Kıyam, PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül, Aybike öğretmen, Necmettin öğretmen ve 'yü de hatırlatarak, "O zaman da çoktunuz ama itinayla sustunuz" dedi.

Kıyam şarkının sonunda ise, "Bahsi geçen şarkıda değinilen ( hayvan hakları, kadına şiddet vs) konuların arasında Türkiye'yi 3. Dünya ülkesi gibi gösterme çabası, polise katil ithamı gibi durumlar kabul edilemez. Tost Tekniği: Anlatımda doğru şeylerden bahset ve aralarına kabul ettirmek istediğin yalanları ve yanlışları da karıştır. Şarkıda tam olarak yapılan bu" notunu düştü.

Kıyam'ın bu dissini köşesine taşıyan Sabah yazarı Ömer Karahan, "Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Onu bir anda 'en çok konuşulan kişilerden biri' yapan şey ise, Şanışer ve bir grup rapçinin yaptığı Susamam çalışmasına karşılık vermesi... Kıyam, Demek Susamam şarkısıyla o grubun gerçek kimliğini ifşa etti" ifadelerini kullandı.

"GERİ VİTES YAPMAM"
Kıyam'ın bu dissinin ardından sosyal medyada linçe uğradığını da söyleyen Karahan, "Kıyam, bu bir grup rapçinin ipliğini pazara çıkarınca yine her zamanki şey oldu. Bir tutam sosyal medya kullanıcısı onu linç etti! Ama bu mangal yürekli adam, onlara bile meydan okudu: "Bu zaten beklediğim bir şeydi. Hak bildiğimi konuşmaya devam eder, geri vites yapmam!" dedi.

İşte Kıyam'ın Susamam şarkısına tepki olarak yazdığı şarkının sözleri:

Toplandı 20 kişi bir tek eksik bilirkişi
PKK orman yaksın sus devlete göster dişi...
'da sesin çıkmasın, 16'sında kıyamet...
Marvell gibi toplandı ekip
Keşke bir kelimeniz de örgüte gelseydi devletten sekip
Geri çekil ortama fitne ekip...
Eren iyi ki vardı siz yoktunuz
Aybüke öğretmen, Yasin Börü itinayla sustunuz
Halbuki o zaman da çoktunuz
Muhtemel ki o gün toktunuz...
Şarkıya bak, kendini sanıyor bir aydın beyin, güldürmeyin...
Sözleri dinle, sanki
Türkiye değil Zimbabwe'de yaşıyoruz...
Daha 1 ay olmadı Hayki
Allah'a sövdün, özgürlüğünüz basit...
Uyuşturucu, çocuk alıkoyma hepinizin geçmişinde bir kesit
Bugünden öncesi tonla sabıka
Sorsan hepsi kahraman oldu bol pantolonlu adamlar

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Dulqarnein Dulqarnein

evet ilginc, PKK ya susuyorlar, ama devlete karsi KIYAMET koparmaya hazir gibiler/yola cikar gibiler. Psikolog olmak gerek degil sunu apacik anlamak icin, DEVLETI ve devlet büyükleri (yönetimi) BÜYÜK ZALIMLER gibi pazarlamalari girisimleri ve terör örgütlerin rezaletlerine susmalari düsündürücü, demekki TÜRKIYE cumhuriyetinden korkacak hic bir durum yok ama PKK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN korkuyorlar, ve susuyorlar, demekki (bak kendilerin tavrindan anlasiliyor) DEVLET aslinda insanlara huzuru saglayan garantördür BASKICI BIR "terör devleti/örgütü degil", ama PKK nin baskilar yetti hemen hepsini susturmak icin, ne hos dimi? o zaman tüm bu sikayetleri PKK gibi TERÖR örgütleri daha cok hedef göstermeleri dogru olmazmidi? aslinda ormanlari PKK yakiyor (rusya icin, abd icin, ab icin, kim para verirse onlar icin) PKK (rotschild, pentagon) kürt cocuklari KACIRIYOR VE tecavüz ediyor... devlet degil, kimi hedef göstermeleri daha dogru olurdu?... kendileride MUZIK TERÖRISTLERIDIR, vatansiz teröristlerdir.

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hayır0
cevapla 18.09.2019 18:03
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