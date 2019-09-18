Kıyam'dan Susamam şarkısına diss geldi!

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği hükümet karşıtı sözleri barından 'Susamam' şarkısına tepki geldi.

'Kıyam' adlı Youtube kullanıcısı, şarkının Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmadığını söyleyerek 'Demek Susamam' adlı şarkıyla adı geçen 20 rapçiye diss attı.

"PKK ORMAN YAKSIN SUS, DEVLETE GÖSTER DİŞİ"

Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Kıyam, Susamam şarkısını söyleyen rapçilere kartondan kahraman dedi.

PKK'nın orman yangınlarından ve terör saldırılarıyla askerlerimizin şehit edilmesinden şarkıda hiç bahsedilmediğine dikkat çeken Kıyam, "Toplandı 20 kişi, bir tek eksik bilirkişi. PKK orman yaksın sus, devlete göster dişi. Keşke bir tek söz de örgüte gelseydi." sözleriyle tepki gösterdi.

Kıyam, PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül, Aybike öğretmen, Necmettin öğretmen ve Yasin Börü'yü de hatırlatarak, "O zaman da çoktunuz ama itinayla sustunuz" dedi.

Kıyam şarkının sonunda ise, "Bahsi geçen şarkıda değinilen ( hayvan hakları, kadına şiddet vs) konuların arasında Türkiye'yi 3. Dünya ülkesi gibi gösterme çabası, polise katil ithamı gibi durumlar kabul edilemez. Tost Tekniği: Anlatımda doğru şeylerden bahset ve aralarına kabul ettirmek istediğin yalanları ve yanlışları da karıştır. Şarkıda tam olarak yapılan bu" notunu düştü.

Kıyam'ın bu dissini köşesine taşıyan Sabah yazarı Ömer Karahan, "Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Onu bir anda 'en çok konuşulan kişilerden biri' yapan şey ise, Şanışer ve bir grup rapçinin yaptığı Susamam çalışmasına karşılık vermesi... Kıyam, Demek Susamam şarkısıyla o grubun gerçek kimliğini ifşa etti" ifadelerini kullandı.

"GERİ VİTES YAPMAM"

Kıyam'ın bu dissinin ardından sosyal medyada linçe uğradığını da söyleyen Karahan, "Kıyam, bu bir grup rapçinin ipliğini pazara çıkarınca yine her zamanki şey oldu. Bir tutam sosyal medya kullanıcısı onu linç etti! Ama bu mangal yürekli adam, onlara bile meydan okudu: "Bu zaten beklediğim bir şeydi. Hak bildiğimi konuşmaya devam eder, geri vites yapmam!" dedi.

İşte Kıyam'ın Susamam şarkısına tepki olarak yazdığı şarkının sözleri:

Toplandı 20 kişi bir tek eksik bilirkişi

PKK orman yaksın sus devlete göster dişi...

15 Temmuz'da sesin çıkmasın, 16'sında kıyamet...

Marvell gibi toplandı ekip

Keşke bir kelimeniz de örgüte gelseydi devletten sekip

Geri çekil ortama fitne ekip...

Eren iyi ki vardı siz yoktunuz

Aybüke öğretmen, Yasin Börü itinayla sustunuz

Halbuki o zaman da çoktunuz

Muhtemel ki o gün toktunuz...

Şarkıya bak, kendini sanıyor bir aydın beyin, güldürmeyin...

Sözleri dinle, sanki

Türkiye değil Zimbabwe'de yaşıyoruz...

Daha 1 ay olmadı Hayki

Allah'a sövdün, özgürlüğünüz basit...

Uyuşturucu, çocuk alıkoyma hepinizin geçmişinde bir kesit

Bugünden öncesi tonla sabıka

Sorsan hepsi kahraman oldu bol pantolonlu adamlar