Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.Ayrıntılar geliyor...
"Susamam" şarkısına suç duyurusu
Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu.
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