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  • 17.09.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:50

"" şarkısına suç duyurusu

mahlaslı rapçi 'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu.

Susamam şarkısına suç duyurusu

Çağlayan'da bulunan 'na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.

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