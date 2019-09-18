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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Diyarbakır'daki vicdan annelerini bir kez daha selamlıyoruz. Devlet bütün gücüyle mücadele ediyor. Annelerin tavrı, teröre karşı en büyük eylemdir. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.

(Yargı reformu paketi) Yeni dönem reform dönemi olacak. Bu paket ikinci safha olarak gündeme gelecek. İnsan hakları merkezinde şekillenen bir reform olacak. AB kriterlerini göz önüne alan bir kapsama sahip. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak. Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir. Büyük ihtimalle ekim ayında meclis gündemine gelecek.

(Ankara'daki 3'lü Suriye Zirvesi) 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı.

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