Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.09.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 17:13

'ın üst düzey yöneticisi hakkında yeni gelişme!

2. Ceza Dairesi, 'da, terör örgütü 'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen ‘’ kod adlı hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verildi.

Kritik davada yeni gelişme!

2. Ceza Dairesi, 'da, terör örgütü 'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "" kod adlı hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 3 ay önce Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince incelendi.

Daire, sanık Bayancuk hakkında 'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayancuk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Bayancuk, söz verilmesi üzerine önceden yaptığı savunmaları tekrarladığını belirterek, "7 yıldır tutukluyum. Yaptığım savunmalar dikkate alınmıyor, sisteminiz hatalı." diyerek beraatini talep etti.

Sanığın avukatı da tutukluluk gerekçesinde yer alan delillerin tamamının toplandığını belirterek, Bayancuk'un tutuksuz yargılanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.

Ara veren mahkeme heyeti, Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Halis Bayancuk hakkında yeni gelişme!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri